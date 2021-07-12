Пять человек скончались в Кузбассе после заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Кемеровской области скончались еще пять человек, у которых ранее медики подтвердили диагноз COVID-19.

– У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Берёзовском.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Топкинском округе. , – согласно сводке.

По данным на утро 12 июля, общее количество смертей в регионе достигло 874. Также медики поставили диагноз COVID-19 более 201 кузбассовцам за сутки. На данный момент медицинскую помощь получают 1 794, а под наблюдением врачей находятся 10 488.