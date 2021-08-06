Пять человек с пневмонией и COVID-19 скончались за сутки в Кузбассе

На утро 6 августа количество умерших граждан после заражения коронавирусной инфекцией в Кемеровской области достигло 1 009. За сутки список погибших пополнили еще пять человек.

- У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мысках.

У мужчины 1987 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове,- сообщили в правительственном Telegram-канале.

Кроме того, увеличилось и число случаев заболевания. С начала пандемии их общее количество достигло 47 275. За это же время выздоровели 44 342 (+196 за сутки). В настоящее время еще 1 924 человека получают лечение, а 12 759 - остаются под наблюдением врачей.