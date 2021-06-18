Пять человек с COVID-19 погибли за минувшие сутки

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Количество погибших горожан с коронавирусом увеличилось за прошедшие 24 часа в Кемеровской области. За прошедший день скончалось рекордное количество пациентов с COVID-19.

Из информации, предоставленной сотрудниками оперативного штаба утром пятницы, 18 июня, в Кузбассе были зафиксированы новые случае гибели среди пациентов, пребывавших в медучреждениях региона с диагнозом "коронавирусная инфекция" - скончались пятеро человек.

– У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии эндокринной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, болезни крови. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, – сообщили подробности специалисты.

Таким образом, всего с начала пандемии в Кузбассе погибли 768 человек, лечившихся от COVID-19. За минувшие сутки прирост заболевания китайским вирусом составил 102 случая. С начала пандемии коронавирусом заразились 38 328 кузбассовцев. Выздоровели всего 36 842 человека - за минувшие сутки из больниц выписали 71 пациента.

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