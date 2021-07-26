Пять человек пострадали в массовом ДТП с горящим грузовиком на трассе в Кузбассе

Согласно данным правоохранителей, крупная авария произошла накануне утром на 515 километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Тяжинском муниципальном округе. предварительно установлено, что водитель легковой иномарки двигался со стороны Кемерова в Красноярск. за ним следовал еще один автомобиль. Вместе они пошли на обгон попутного транспорта, однако в безопасности маневра не убедились. В результате обе машины поочередно столкнулись с грузовиком с полуприцепом.

От удара грузовик и одна из иномарок загорелись. В аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, в числе которых двое детей. С места ДТП все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время другие обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции, передает ОП БДД УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Очевидцами последствий аварии стали другие участники движения, которые поделились фото и видеоматериалами в социальных сетях.