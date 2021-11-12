Пять человек пострадали в ДТП на кузбасской трассе

Сообщение о ДТП на 20 километре автодороги Кемерово-Яшкино-Тайга поступило правоохранителям накануне утром около 9:00 по местному времени в четверг, 11 ноября. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO указали, что столкнулись автомобили Nissan Tiida и Opel Astra, в результате контакта машин пострадали пять человек.

— 45-летний водитель Nissan Tiida не учел погодные условия при выборе скорости движение, в результате чего совершил столкновение с авто Opel Astra. Владелец первой машины госпитализирован, — уточнили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что во избежания аварийных ситуаций водителям следует соблюдать требования к правилам дорожного движения и учитывать особенности погодных условий.