Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Кузбассе

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями, на которые попали последствия ДТП, случившегося сегодня, 7 июня, на автодороге Белово – Гурьевск - Салаир. По словам кузбассовцев, за рулем находился таксист.

– Лада врезалась в столб, от удара автомобиль разорвало на две части. Водитель таксист, со слов очевидцев был пьян, – сообщили кузбассовцы.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел около полудня. Предварительно установлено, что водитель Lada Kalina, 45-летний кузбассовец, не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд сначала на опору уличного освещения, а после – на дерево. В результате автоаварии погибли две пассажирки, еще одна пассажирка и водитель были госпитализированы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что автомобилист находился за рулем в состоянии опьянения. При этом в апреле текущего года мужчина уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования. В качестве наказания его лишили водительских прав на один год и восемь месяцев, а также назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.