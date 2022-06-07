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Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Кузбассе

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Житель Кемеровской области, севший за руль в состоянии опьянения, спровоцировал автоаварию с двумя погибшими.

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями, на которые попали последствия ДТП, случившегося сегодня, 7 июня, на автодороге Белово – Гурьевск - Салаир. По словам кузбассовцев, за рулем находился таксист.

– Лада врезалась в столб, от удара автомобиль разорвало на две части. Водитель таксист, со слов очевидцев был пьян, – сообщили кузбассовцы.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел около полудня. Предварительно установлено, что водитель Lada Kalina, 45-летний кузбассовец, не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд сначала на опору уличного освещения, а после – на дерево. В результате автоаварии погибли две пассажирки, еще одна пассажирка и водитель были госпитализированы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Выяснилось, что автомобилист находился за рулем в состоянии опьянения. При этом в апреле текущего года мужчина уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования. В качестве наказания его лишили водительских прав на один год и восемь месяцев, а также назначили штраф в размере 30 000 рублей.


Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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