О нарушителе кемеровчане сообщили в социальных сетях. Горожане рассказали, что ранним утром во дворе дома №50/2 на бульваре Строителей водитель устроил "дрифт" прямо на детской площадке. При этом, по словам очевидцев, он сел за руль нетрезвым.

‒ ...пьяные балуются на детской площадке, поставили себе стол возле лавочки и катаются. Дети не могут даже покачаться, ‒ посетовали жители кузбасской столицы.

Также кемеровчане отметили, что якобы тот же автомобилист врезался в ворота школы. Действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения.