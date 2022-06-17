Пьяный водитель устроил "дрифт" на детской площадке в Кемерове

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Автомобилист, разъезжавший возле игровой площадки, взволновал жителей кузбасской столицы.

О нарушителе кемеровчане сообщили в социальных сетях. Горожане рассказали, что ранним утром во дворе дома №50/2 на бульваре Строителей водитель устроил "дрифт" прямо на детской площадке. При этом, по словам очевидцев, он сел за руль нетрезвым.

‒ ...пьяные балуются на детской площадке, поставили себе стол возле лавочки и катаются. Дети не могут даже покачаться, ‒ посетовали жители кузбасской столицы.

Также кемеровчане отметили, что якобы тот же автомобилист врезался в ворота школы. Действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием по данной ситуации в ОГИБДД по городу Кемерово. Информация уточняется.

Кадры, видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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