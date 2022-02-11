Пьяный водитель элитной иномарки улетел в кусты на кемеровском бульваре

ДТП с участием автомобиля марки Mercedes-Benz произошло накануне ночью около 2:00 по местному времени на кольце кемеровского бульвара Строителей. О происшествии очевидцы сообщили в Сети. По словам интернет-пользователей, неизвестный водитель "уничтожил высаженные кусты".

В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO рассказали, что авария зафиксирована на проспекте Ленина, 136. Отмечается, что 41-летний автомобилист за рулем элитной иномарки при возникновении опасности при движении, которую он был в состоянии обнаружить, не принял возможных мер для снижения скорости, из-за чего съехал с дороги. На момент прибытия стражей закона мужчина был пьян.

В ведомстве напомнили водителям, что в зимнее время года необходимо учитывать погодные условия, а также обращать внимание на гололед на дорогах и соблюдать скоростной режим.