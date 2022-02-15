Пьяный водитель без прав в суде ответит за смерть кузбасского велосипедиста

По данным стражей порядка, пьяный 37-летний водитель без прав на управление транспортом устроил смертельное ДТП с велосипедистом.

В ходе следствия было установлено, что автомобилист за рулем ВАЗ-211440 наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался в стенах больницы.

– Водитель имел признаки опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, – прокомментировали в региональном ГУ МВД

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264. "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". К настоящему времени расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 12 лет лишения свободы.