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Пьяный водитель без прав в суде ответит за смерть кузбасского велосипедиста

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Кузбасский автомобилист предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти велосипедисту. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

По данным стражей порядка, пьяный 37-летний водитель без прав на управление транспортом устроил смертельное ДТП с велосипедистом.


В ходе следствия было установлено, что автомобилист за рулем ВАЗ-211440 наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался в стенах больницы.

Водитель имел признаки опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, прокомментировали в региональном ГУ МВД

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264. "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". К настоящему времени расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 12 лет лишения свободы.

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