Пьяный водитель без прав уснул в машине полицейских после погони в Кузбассе

Машину нарушителя инспекторы ГИБДД ОМВД России по г. Прокопьевску заметили ранним утром. Внимание полицейских авто ВАЗ-2115 привлек из-за несоответствия требованиям тонировки. Правоохранители потребовали от водителя остановиться, однако он только прибавил скорости. Силовики ринулись за ним.

Пытаясь скрыться, автомобилист нарушил множество пунктов ПДД. В один момент он чуть не съехал с дороги. Остановлена его машина была в Киселевске, однако сам водитель сдаваться правоохранителям не собирался.

- <…> водитель попытался скрыться бегством, но был задержан, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Выяснилось, что за рулем находился 19-летний житель Беловского районе без прав на управление автомобилем. Кроме того, также было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. При подобных обстоятельствах он сел за руль и в этот раз: проведенное освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его крови в три раза выше допустимой нормы. Это же, как отметили в полиции, стало причиной того, что он уснул прямо в патрульном автомобиле во время составления административных материалов.

Всего в отношении молодого кузбассовца было составлено 5 протоколов по статьям об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке, выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения, управлении тонированным в нарушение установленных требований автомобилем и невыполнении требования подачи сигнала перед поворотом.

Кроме административных дел было возбуждено и уголовное – по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Парню грозит лишение свободы сроком до 2 лет.