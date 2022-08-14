Пьяный водитель без прав опрокинул пикап в Кемерове

Кемеровчане поделились в Сети фотографиями, на которых оказалась запечатлена перевернувшаяся иномарка. Горожане рассказали, что пикап опрокинулся на крышу после столкновения с припаркованным автомобилем в Кировском районе.

– Несколько пьяных школьников уезжали от ДПС, в итоге не вошли в поворот и влетели в УАЗ Патриот, – заявили очевидцы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 13 августа. На перекрестке улиц Инициативной и Металлистов сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Toyota. Водитель иномарки проигнорировал требование полицейских. В районе дома №16 по улице Металлистов пикап на скорости врезался в припаркованный УАЗ, а затем опрокинулся.

Выяснилось, что за рулем Toyota находился 22-летний пьяный мужчина без водительского удостоверения, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса. Молодого человека задержали. В отношении нарушителя был составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь горожанину грозит 15 суток административного ареста или штраф в 30 тысяч рублей.

В результате ДТП никто не пострадал.