Пьяный велосипедист попал под машину в Кемерове

Как стало известно, инцидент произошел 23 августа на улице Терешковой в Кемерове. Легковой автомобиль сбил велосипедиста. Последний с места аварии был госпитализирован.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса рассказали, что при поступлении пострадавшего в больницу его состояние оценивалось как средней степени тяжести, близкое к легкой. В целом, управлявший велосипедом мужчина отделался легкими ушибами, отметили специалисты.

Помимо этого, медики подтвердили, что пострадавший в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.