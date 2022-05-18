Пьяный уголовник в Новокузнецке устроил погром в "скорой"

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В южной столице Кузбасса медики прибыли на вызов, чтобы спасти неподвижного мужчину, о чем сильно пожалели: во время оказания помощи пациент проявил агрессию к врачам и устроил погром в автомобиле.

По данным полиции, на телефон "03" поступило сообщение, что на улице Ленинградской в Новокузнецке лежит мужчина без движения. Прибывшие по указанному адресу медицинские работники установили, что неизвестный находится в сильном алкогольном опьянении.

Поместив мужчину в салон спецавтомобиля, фельдшеры приступили к оказанию помощи. Пришедший в себя пациент стал вести себя неадекватно, оскорблять врачей, а затем через внутреннее окно перебрался из салона в кабину водителя и сломал переключатель "дворников", – прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Кузбассу.

Работники скорой своими силами вытащили буйного пациента из автомобиля, а после позвонили силовикам.


Правонарушителем оказался 45-летний безработный местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Свою вину агрессор признал и заявил, что ничего не помнит из-за сильного опьянения.


В отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", а в качестве наказания назначено двое суток ареста. Кроме того, нарушителю предстоит возместить ущерб, который составляет около 2 500 рублей.

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