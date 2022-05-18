По данным полиции, на телефон "03" поступило сообщение, что на улице Ленинградской в Новокузнецке лежит мужчина без движения. Прибывшие по указанному адресу медицинские работники установили, что неизвестный находится в сильном алкогольном опьянении.

– Поместив мужчину в салон спецавтомобиля, фельдшеры приступили к оказанию помощи. Пришедший в себя пациент стал вести себя неадекватно, оскорблять врачей, а затем через внутреннее окно перебрался из салона в кабину водителя и сломал переключатель "дворников", – прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Кузбассу.

Работники скорой своими силами вытащили буйного пациента из автомобиля, а после позвонили силовикам.

Правонарушителем оказался 45-летний безработный местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Свою вину агрессор признал и заявил, что ничего не помнит из-за сильного опьянения.

В отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", а в качестве наказания назначено двое суток ареста. Кроме того, нарушителю предстоит возместить ущерб, который составляет около 2 500 рублей.