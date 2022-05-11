Пьяный уголовник попал в кузбасскую колонию за нападение на полицейского

В кузбасском СУ СК сообщили, что пьяный агрессор пришел в почтовое отделение, где начал конфликтовать с посетителями и сотрудниками. Последние решили усмирить агрессора при помощи силовиков, обратившись в полицию

Однако когда представитель закона прибыл на указанный адрес, то оперативно успокоить буйного мужчину не смог и сам подвергся нападению. Как итог: буйного гражданина все-таки удалось задержать и доставить в отдел.

Медицинское освидетельствование показало, что нападавший был в сильной степени алкогольного опьянения. Также стало известно, что ранее он уже имел судимость за убийство.

После инцидента на него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На время следствия гражданин был заключен под стражу, откуда по решению суда на 11 месяцев отправился в колонию-поселения.