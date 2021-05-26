Пьяный студент попал под движущийся грузовой поезд в Кузбассе

В Анжеро-Судженске на станции Анжерская грузовой поезд сбил студента. Машинист состава заметил человека на первом пути и начал экстренно тормозить, однако поезд все равно наехал на пешехода.

Приехавшие стражи порядка и медики вытащили пострадавшего.

– Сотрудники транспортной полиции и врачи скорой помощи извлекли из-под состава пострадавшего, которым оказался 19-летний студент местного колледжа, – сообщили в УТ МВД по СФО.

В результате пострадавший получил сотрясение мозга, ушибы головы и шейных позвонков, также медики выяснили, что он был в алкогольном опьянении средней степени тяжести. С травмами студента доставили в больницу.

Стражи порядка устанавливают подробности произошедшего.