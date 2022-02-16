Пьяный студент из Кузбасса стал виновником массового ДТП

В январе этого года в Ленинске-Кузнецком произошло массовое столкновение машин. В результате аварии один из водителей получил тяжелые травмы.

Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что 22-летний студент, выпив накануне, сел за руль автомобиля своей матери и врезался в стоящий на светофоре автомобиль.

– Он не заметил остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобиль "Ниссан Санни", который, в свою очередь, столкнулся с впереди стоящим автомобилем марки "Фольксваген Поло", также в результате ДТП "зацепил" автомобиль "Субару", – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.