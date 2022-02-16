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Пьяный студент из Кузбасса стал виновником массового ДТП

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Молодой кузбассовец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и в результате устроил аварию с четырьмя машинами.

В январе этого года в Ленинске-Кузнецком произошло массовое столкновение машин. В результате аварии один из водителей получил тяжелые травмы.


Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что 22-летний студент, выпив накануне, сел за руль автомобиля своей матери и врезался в стоящий на светофоре автомобиль.

– Он не заметил остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобиль "Ниссан Санни", который, в свою очередь, столкнулся с впереди стоящим автомобилем марки "Фольксваген Поло", также в результате ДТП "зацепил" автомобиль "Субару", – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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