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Пьяный рецидивист поджег дом в Новокузнецке из-за медного украшения

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В южной столице Кузбасса медное украшение стало причиной серьезного конфликта между двумя приятелями, за которым последовал поджог.

За помощью к полицейским в Новокузнецке обратилась 34-летняя горожанка. Со слов заявительницу, неизвестный поджег принадлежащий ей дом, где проживал ее брат. Сумма ущерба составила почти два млн рублей.


Под подозрение попал 51-летний рецидивист, который был лично знаком с родственником потерпевшей. Выяснилось, что мужчины поссорились из-за медного украшения, которое принадлежало нарушитель. Так, он передал драгоценность приятелю на реставрацию, но назад ее так и не получил.

Когда срок возврата данной вещи, которая была дорога злоумышленнику как память, он предъявил претензии знакомому. Однако тот отказался возвращать чужое имущество, и между мужчинами произошел конфликт, уточнили в ГУ МВД Кузбасса.

Под воздействие спиртного обиженный горожанин решился на поджог надворных построек, вслед за которыми сгорело и само жилище. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", за что максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

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