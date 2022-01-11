Пьяный работник СТО в Кузбассе разбил угнанную им иномарку клиента

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Суд в Кемеровской области рассмотрит дело, возбужденное в отношении слесаря, угнавшего ремонтируемый им автомобиль.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в Прокопьевске. Работник СТО, 32-летний местный житель, ночью проник на рабочее место и похитил две шлифовальные машинки общей стоимостью 100 тысяч рублей, а также выручку в размере полутора тысяч рублей. Украденное он поместил в автомобиль BMW, принадлежащий клиенту, и уехал. Будучи нетрезвым, прокопчанин не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение и фонарный столб. Машина заглохла, после чего злоумышленник забрал похищенные инструменты и скрылся. На следующий день мужчина продал украденное за восемь с половиной тысяч рублей.


Правоохранители задержали работника СТО и возбудили в отношении него дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" и ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Ранее мужчина был неоднократно судим, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. На время следствия злоумышленника поместили под стражу.


Дело направлено на рассмотрение в суд.

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