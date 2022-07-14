Пьяный работник автомойки разбил о столб внедорожник кемеровчанки

0
Фото:  

Нетрезвый автомойщик испортил иномарку клиентки в кузбасской столице.

Кемеровчанка оставила на одной из автомоек свой внедорожник Toyota RAV4 стоимостью 800 000 рублей, а когда вернулась не обнаружила машину на месте. Пропавшее транспортное средство правоохранители нашли на одной из городских улиц. Водителем оказался 32-летний работник автомоечного сервиса. Пьяный мужчина наехал на опору линии электропередач, тем самым повредив машину.


В отношении задержанного был составлен протокол о нетрезвом вождении, а также возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. За пьяную езду мужчине был назначен административный арест сроком 15 суток. По уголовному делу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Кроме того, потерпевшая кемеровчанка имеет право подать иск на возмещение причиненного ущерба.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38210

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined