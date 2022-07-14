Пьяный работник автомойки разбил о столб внедорожник кемеровчанки

Кемеровчанка оставила на одной из автомоек свой внедорожник Toyota RAV4 стоимостью 800 000 рублей, а когда вернулась не обнаружила машину на месте. Пропавшее транспортное средство правоохранители нашли на одной из городских улиц. Водителем оказался 32-летний работник автомоечного сервиса. Пьяный мужчина наехал на опору линии электропередач, тем самым повредив машину.

В отношении задержанного был составлен протокол о нетрезвом вождении, а также возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. За пьяную езду мужчине был назначен административный арест сроком 15 суток. По уголовному делу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, потерпевшая кемеровчанка имеет право подать иск на возмещение причиненного ущерба.