Пьяный пенсионер случайно насмерть сбил лежавшую на берегу женщину в Кузбассе

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Выпив спиртного, пенсионер решил сесть за руль и, проявив неосторожность, наехал на отдыхавшую на суше близ водоема горожанку, после чего скрылся. По факту было возбуждено уголовное дело.

Из информации, которую удалось собрать следствию к текущему моменту, известно, что трагический инцидент произошел на территории Прокопьевского района. Там вечером 11 июля подозреваемый, которым выступил 68-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль и случайно сбил 31-летнюю горожанку, которая лежала на берегу. После аварии он скрылся с места преступления.


«Скорую» и силовиков вызвали очевидцы. Прибывшие медики только констатировали смерть потерпевшей.

- Местонахождение подозреваемого было установлено, материалы переданы в следственные органы, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

В отношении пенсионера было заведено дело по ч. 1 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности). Его расследования еще ведется. Как отметили в ведомстве, правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.

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