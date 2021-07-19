Пьяный пенсионер случайно насмерть сбил лежавшую на берегу женщину в Кузбассе

Из информации, которую удалось собрать следствию к текущему моменту, известно, что трагический инцидент произошел на территории Прокопьевского района. Там вечером 11 июля подозреваемый, которым выступил 68-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль и случайно сбил 31-летнюю горожанку, которая лежала на берегу. После аварии он скрылся с места преступления.

«Скорую» и силовиков вызвали очевидцы. Прибывшие медики только констатировали смерть потерпевшей.

- Местонахождение подозреваемого было установлено, материалы переданы в следственные органы, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

В отношении пенсионера было заведено дело по ч. 1 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности). Его расследования еще ведется. Как отметили в ведомстве, правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.