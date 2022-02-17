Пьяный отец подверг ребенка опасности из-за желания прокатиться по новокузнецким дорогам

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В южной столице Кузбасса полицейские поймали пьяного автомобилиста с полуторагодовалым ребенком, который был в опасности.

Стражи закона в Кузнецком районе Новокузнецка остановили подозрительного водителя ВАЗ-2114, которым оказался 26-летний житель Ленинска-Кузнецкого, севший за руль в пьяном виде. При этом в салоне машины находился его полуторагодовалый сын, которого отец перевозил без специального детского удерживающего устройства.


Автомобилист также не имел документов на легковушку, пояснив, что владелица транспорта мама.

Мужчина сразу признался, что употреблял спиртные напитки и согласился пройти освидетельствование. Проведенное исследование показало, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,75 миллиграммов, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен права управления автомобилями из-за пьянства за рулем.


В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". В этот раз любитель выпить может отправиться в тюрьму на два года. Также инспекторы ГИБДД составили протокол "Нарушение правил перевозки людей", за что положен штраф 3 000 рублей.

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