Пьяный отец подверг ребенка опасности из-за желания прокатиться по новокузнецким дорогам

Стражи закона в Кузнецком районе Новокузнецка остановили подозрительного водителя ВАЗ-2114, которым оказался 26-летний житель Ленинска-Кузнецкого, севший за руль в пьяном виде. При этом в салоне машины находился его полуторагодовалый сын, которого отец перевозил без специального детского удерживающего устройства.

Автомобилист также не имел документов на легковушку, пояснив, что владелица транспорта – мама.

– Мужчина сразу признался, что употреблял спиртные напитки и согласился пройти освидетельствование. Проведенное исследование показало, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,75 миллиграммов, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен права управления автомобилями из-за пьянства за рулем.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". В этот раз любитель выпить может отправиться в тюрьму на два года. Также инспекторы ГИБДД составили протокол "Нарушение правил перевозки людей", за что положен штраф 3 000 рублей.