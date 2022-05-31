Пьяный новокузнечанин устроил дебош на парковке из-за молчания

По данным Росгвардии, инцидент произошел ночью у стен питейного заведения на проспекте Металлургов. Прибывшие на место силовики установили, что неизвестный агрессор набросился на припаркованный автомобиль.

Причиной злобы 39-летнего мужчины стало то, что после закрытия бара он хотел продолжения веселья и обратился к незнакомой компании, предложив им совместное застолье, но те ничего не ответили.

– Проигнорировав предложение незнакомца, приятели сели в припаркованный автомобиль "Хендай Солярис". В результате задержанный дебошир поднялся на капот иномарки и кулаком разбил лобовое стекло, – уточнили бойцы.

Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейших разбирательств и возмещения ущерба 28-летнему автовладельцу.