Пьяный новокузнечанин устроил дебош на парковке из-за молчания

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В южной столице Кузбасса 39-летний мужчина после посещения бара набросился на припаркованный автомобиль из-за того, что компания, находившаяся в нем, проигнорировала его предложение.

По данным Росгвардии, инцидент произошел ночью у стен питейного заведения на проспекте Металлургов. Прибывшие на место силовики установили, что неизвестный агрессор набросился на припаркованный автомобиль.


Причиной злобы 39-летнего мужчины стало то, что после закрытия бара он хотел продолжения веселья и обратился к незнакомой компании, предложив им совместное застолье, но те ничего не ответили.

Проигнорировав предложение незнакомца, приятели сели в припаркованный автомобиль "Хендай Солярис". В результате задержанный дебошир поднялся на капот иномарки и кулаком разбил лобовое стекло, – уточнили бойцы.

Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейших разбирательств и возмещения ущерба 28-летнему автовладельцу.

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