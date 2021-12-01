Пьяный новокузнечанин спровоцировал массовую потасовку в сауне

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Силовики задержали жителя южной столицы Кузбасса, который, будучи в нетрезвом состоянии, устроил драку с женщиной в городской бане.

Инцидент произошел в сауне, расположенной в Новокузнецке на улице Производственной. Посетитель, 32-летний местный житель, употребив спиртное, начал конфликт с сотрудницей заведения: мужчине не понравилось, что в сауне внезапно отключился свет из-за технических неполадок. Одна из гостей, 35-летняя женщина, решила заступиться за администратора и начала снимать происходящее на телефон, что разозлило дебошира. Новокузнечанин разбил чужой смартфон и ударил посетительницу кулаком по лицу, из-за чего в сауне началась массовая потасовка.


На место событий прибыли силовики, которые задержали буйного мужчину. Выяснилось, что ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.


Новокузнечанин был передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

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