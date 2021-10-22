Пьяный новокузнечанин разгромил квартиру знакомому

37-летний житель южной столицы Кузбасса обратился к стражам порядка, сообщив, что в его квартире по улице Рокоссовского заперся неадекватный знакомый и устроил там погром.

— По предварительной информации, задержанный пришел в гости к приятелю и внезапно стал себя вести неадекватно. В результате новокузнечанин повредил мебель и разбил в квартире окно, — рассказали в региональной Росгвардии.

Сначала хозяин жилища пытался остановить буйного гостя самостоятельно, но все попытки были безуспешными. Оказалось, что задержанный 34-летний агрессор, который забаррикадировался в одной из комнат, ранее был судим и находился в оперативном розыске. Задержанного передали полицейским для разбирательств.