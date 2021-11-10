Пьяный новокузнечанин обокрал сразу двух доставщиков еды

Двое доставщиков еды обратились к новокузнецким правоохранителям, заявив, что у них похитили велосипеды. Молодые люди оставили свой транспорт на велопарковке рядом со складом, на который они приехали за заказом. Пристегнуть велосипеды тросами владельцы посчитали излишним.

По подозрению в данном преступлении правоохранители задержали безработного 24-летнего новокузнечанина. Он рассказал, что совершил кражи, будучи сильно пьяным. Двухколесный транспорт он заметил по пути в магазин, где хотел приобрести алкоголь. Злоумышленник похитил и спрятал под мостом сначала один велосипед, а затем и другой. Как пояснил сам новокузнечанин, второе транспортное средство ему понадобилось для разбора на запчасти для первого велосипеда.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Велосипеды вернули законным владельцам.