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Пьяный новокузнечанин на самокате с ребенком получил штраф за нетрезвую езду

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Житель южной столицы Кузбасса в состоянии опьянения вез сына на мощном двухколесном средстве передвижения из школы. У мужчины также и не было прав, разрешающих ему управлять указанным транспортом. Водителя обязали выплатить штраф в несколько десятков тысяч рублей.

В Новокузнецке сотрудники ГИБДД остановили ехавшего на электросамокате горожанина с ребенком и выяснили, что мощность их средства передвижения составляет 500 Вт – это, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, автоматически приравнивает его к транспортным средства.


Проверяя личность мужчины, полицейские установили, что он не имеет водительского удостоверения, разрешающей ему управлять определенным транспортом. Помимо того, было выявлено и то, что на момент поездки он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его проверили при помощи алкометра - уровень алкоголя в его крови превысил допустимый более чем в 2 раза.

- Сам новокузнечанин признался, что употребил около 150 граммов водки и поехал за сыном, - отметили в полиции.

Мужчину привлекли к ответственности сразу за несколько нарушений кодекса об административных правонарушениях. Так, протоколы в его отношении были выписаны по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ, ст. 5.35 КоАП РФ.


По решению суда мужчина обязан выплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения. Его общая сумма составляет 31 500 рублей.

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