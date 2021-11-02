Пьяный новокузнечанин избил женщину ради похищения щенка

Инцидент произошел в марте текущего года в Новокузнецке. Местный житель подарил своей 58-летней бабушке на день рождения щенка восточноевропейской овчарки по кличке Барон. Когда женщина отмечала праздник в кругу семьи, к ним присоединился 33-летний знакомый ее сожителя. Мужчина увидел щенка и решил забрать его себе. В ответ на возражения хозяйки, гость напал на женщину и избил ее, а затем скрылся с места преступления вместе с псом.

Правоохранители задержали преступника. Он объяснил, что хотел обеспечить для овчарки лучшие условия, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Барон был изъят и возвращен хозяйке.

Суд признал новокузнечанина виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.