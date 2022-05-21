Пьяный налетчик потерял награбленное после нападения на кузбассовца

Инцидент произошел в Междуреченске. Местный житель, 43-летний мужчина, был на улице, когда у него возник конфликт с пьяным прохожим. Незнакомец несколько раз ударил междуреченца по лицу, а затем забрал у него смартфон. Похищенный гаджет злоумышленник в итоге потерял. Сумма ущерба составила 7 500 рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Налетчику грозит до семи лет лишения свободы.