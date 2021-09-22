Пьяный мужчина устроил поножовщину в кузбасском баре

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Между посетителями одного из баров в Междуреченске возникла потасовка, в ходе которой один из участников взял в руки нож и нанес серьезные ранения своим оппонентам.

51-летний рецидивист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поножовщину в одном из баров Междуреченска. В Росгвардии Кузбасса отметили, что своими действиями задержанный ранил нескольких посетителей заведения для досуга.


Тревожный сигнал силовикам поступил в дневное время, после чего отряд бойцов выдвинулся на место.

В баре росгвардейцы обнаружили двоих потерпевших со следами ножевых ранений и задержали предполагаемого виновника. указали в ведомстве.

По предварительной информации, в ходе конфликта подозреваемый нанес ножевые ранения своим оппонентам, что стало поводом для обращения персонала к правоохранителям. Пострадавших госпитализировала прибывшая бригада скорой медицинской помощи, а дебошир передан сотрудникам органов внутренних дел.

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