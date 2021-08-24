Пьяный мотоциклист в Кузбассе бросил сбитого ребенка в кювете

По данным следователей, 21 августа в Белове водитель мотоцикла на большой скорости столкнулся с другим мотоциклом, который управлял 14-летний подросток. От удара мальчика и его транспорт отбросило в кювет, а мужчину протащило по асфальту около ста метров.

Очевидцы вызвали на место инцидента полицию и бригаду скорой помощи. Водитель первого мотоцикла оказался пьян. Он рассказал правоохранителям, что не справился с управлением и упал. Про пострадавшего подростка, которого отбросило в кювет, мужчина не сообщил.

Найти мальчика удалось лишь его родственникам, которых обеспокоило длительное отсутствие ребенка. Пострадавший был в бессознательном состоянии. С места аварии его госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в медучреждении.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Решается вопрос о предъявлении обвинений в адрес мотоциклиста и заключении его под стражу. Также выясняется, почему несовершеннолетний подросток без прав управлял незарегистрированным мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о некоторых деталях произошедшего трагического ДТП в городе Белово.