Пьяный москвич попал в дежурную часть из кемеровского аэропорта

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Правоохранители в Кемерове задержали нетрезвого жителя Москвы, который пытался пройти на борт самолета.

Инцидент произошел в международном аэропорту "Алексей Леонов", расположенном в кузбасской столице. Представитель авиакомпании отказался пускать на самолет "Кемерово-Москва" пассажира с признаками опьянения. От мужчины исходил запах алкоголя, он плохо ориентировался в пространстве и не предъявил для проверки посадочный талон. Потребовалось вмешательство полиции. Прибывшие правоохранители доставили нарушителя в дежурную часть. Выяснилось, что 41-летний мужчина является жителем Москвы.


Проведенное медицинское освидетельствование показало, что нарушитель находился в средней степени опьянения: на один литр вдыхаемого им воздуха приходилось 1,266 миллиграмма этилового спирта. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", сообщают в пресс-службе ЛО МВД РФ по СФО.


В качестве наказания москвичу был назначен штраф

Да!
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