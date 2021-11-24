Пьяный москвич попал в дежурную часть из кемеровского аэропорта

Инцидент произошел в международном аэропорту "Алексей Леонов", расположенном в кузбасской столице. Представитель авиакомпании отказался пускать на самолет "Кемерово-Москва" пассажира с признаками опьянения. От мужчины исходил запах алкоголя, он плохо ориентировался в пространстве и не предъявил для проверки посадочный талон. Потребовалось вмешательство полиции. Прибывшие правоохранители доставили нарушителя в дежурную часть. Выяснилось, что 41-летний мужчина является жителем Москвы.

Проведенное медицинское освидетельствование показало, что нарушитель находился в средней степени опьянения: на один литр вдыхаемого им воздуха приходилось 1,266 миллиграмма этилового спирта. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", сообщают в пресс-службе ЛО МВД РФ по СФО.

В качестве наказания москвичу был назначен штраф