Пьяный молодой человек сбил двоих пешеходов в Кемерове

Инцидент произошел накануне, около восьми часов утра, на парковке у дома №90/1 по проспекту Ленина. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на двоих пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из пешеходов был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести. Второму медицинская помощь не потребовалась.

Правоохранители обнаружили брошенный ВАЗ около одного из зданий на проспекте Октябрьском. Позже задержали и подозреваемого. Им оказался 24-летний житель города Ленинск-Кузнецкий, ранее неоднократно судимый за грабежи.

– Полицейские выяснили, что автомобилист не имеет права управления транспортными средствами. Медицинское освидетельствование показало, что за рулем мужчина находился в состоянии опьянения – уровень алкоголя в его организме почти в три раза превысил допустимый, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленника привлекли к ответственности по двум административным нарушениям. Также правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителю может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.