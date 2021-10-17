Пьяный молодой человек сбил двоих пешеходов в Кемерове

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Молодой житель Кузбасса совершил наезд на двоих человек. Выяснилось, что прав на управление автомобилем мужчина не имел, а в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел накануне, около восьми часов утра, на парковке у дома №90/1 по проспекту Ленина. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на двоих пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из пешеходов был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести. Второму медицинская помощь не потребовалась.


Правоохранители обнаружили брошенный ВАЗ около одного из зданий на проспекте Октябрьском. Позже задержали и подозреваемого. Им оказался 24-летний житель города Ленинск-Кузнецкий, ранее неоднократно судимый за грабежи.

– Полицейские выяснили, что автомобилист не имеет права управления транспортными средствами. Медицинское освидетельствование показало, что за рулем мужчина находился в состоянии опьянения – уровень алкоголя в его организме почти в три раза превысил допустимый, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленника привлекли к ответственности по двум административным нарушениям. Также правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителю может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

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