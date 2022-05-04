Пьяный лихач уничтожил ограждение на кемеровском мосту

Сообщение об одиночном ДТП на железнодорожном мосту в столице Кузбасса появилось в сообществе во "ВКонтакте". Для подтверждения своих слов, очевидец поделился видео с места инцидента, на котором видны последствия столкновения легковушки с ограждением. Так, на кадрах заметно, что от контакта отогнулось перекрытие моста, а у машины оказался поврежден передний бампер. При этом задняя часть авто осталась на трамвайных путях, перегородив проезд пассажирским вагонам.

По данным кемеровской ГИБДД, авария произошла вчера в 19:50 в районе улицы Рекордной, 2б. Установлено, что 57-летний водитель Daewoo Nexia при возникновении опасности для движения, которую он был в состоянии обнаружить, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и съехал с дороги с последующим наездом на препятствие.

Автомобилист не пострадал. В комментариях свидетели происшествия указали, что находившийся за рулем мужчина был "пьяный в ноль", что в ведомстве потенциально подтвердили, поскольку от медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался, таким образом, по словам собеседницы, при отказе от проверки на наличие алкоголя в крови "они признают себя находящимися в таком состоянии", то есть нетрезвыми.