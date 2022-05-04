Пьяный лихач уничтожил ограждение на кемеровском мосту

0
Фото:  

В кузбасской столице нетрезвый автомобилист попал в одиночное ДТП: он вылетел с дороги и пробил металлическое ограждение на одном из мостов города.

Сообщение об одиночном ДТП на железнодорожном мосту в столице Кузбасса появилось в сообществе во "ВКонтакте". Для подтверждения своих слов, очевидец поделился видео с места инцидента, на котором видны последствия столкновения легковушки с ограждением. Так, на кадрах заметно, что от контакта отогнулось перекрытие моста, а у машины оказался поврежден передний бампер. При этом задняя часть авто осталась на трамвайных путях, перегородив проезд пассажирским вагонам.


По данным кемеровской ГИБДД, авария произошла вчера в 19:50 в районе улицы Рекордной, 2б. Установлено, что 57-летний водитель Daewoo Nexia при возникновении опасности для движения, которую он был в состоянии обнаружить, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и съехал с дороги с последующим наездом на препятствие.


Автомобилист не пострадал. В комментариях свидетели происшествия указали, что находившийся за рулем мужчина был "пьяный в ноль", что в ведомстве потенциально подтвердили, поскольку от медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался, таким образом, по словам собеседницы, при отказе от проверки на наличие алкоголя в крови "они признают себя находящимися в таком состоянии", то есть нетрезвыми.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35951

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined