Пьяный лихач спровоцировал жесткое ДТП в кузбасском городе

В Сети появилась информация, что накануне вечером в городе Мариинск произошло жуткое ДТП. Судя по фото, столкнулись два автомобиля. При этом у одного из них от удара "вздулась" вся передняя сторона. Сотрудник ГИБДД раскрыл корреспонденту AVOKADO детали аварии.

Как оказалось, все случилось 29 августа в 21:20 на ул Ленина у стен дома №44а. Тогда же 26-летний водитель ВАЗ не предоставил Skoda преимущество на перекрестке. В результате столкновения виновник получил ранение. Медики отправили его на амбулаторное лечение.

Кроме того, стражи закона вручили ему несколько протоколов. Во-первых, выяснилось, что молодой человек сел за руль пьяный, да еще и без прав на управление транспортом. Были нарушены требования ОСАГО, а авто не имело регистрации.