Пьяный лихач сбил 80-летнюю пенсионерку в Кузбассе

В Анжеро-Судженске произошла авария, о чем стало известно правоохранителям. Стражи порядка нашли на обочине проезжей части легковушку LADA, внутри которой был пьяный 37-летний мужчина.

— Проведенное освидетельствование показало превышение допустимого уровня алкоголя в его организме более чем в четыре раза, — рассказали в областном ГУ МВД.

Задержанный сообщил, что пил спиртное накануне, но не смог объяснить, почему сел за руль в таком виде. Как оказалось, мужчина наехал на 80-летнюю женщину, ее с множественными повреждениями доставили в больницу.

Теперь в отношении лихача возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающей до семи лет колонии.