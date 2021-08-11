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Пьяный лихач сбил 80-летнюю пенсионерку в Кузбассе

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Пожилая жительница Анжеро-Судженска попала под колеса автомобиля, за рулем которого был пьяный горожанин.

В Анжеро-Судженске произошла авария, о чем стало известно правоохранителям. Стражи порядка нашли на обочине проезжей части легковушку LADA, внутри которой был пьяный 37-летний мужчина.

— Проведенное освидетельствование показало превышение допустимого уровня алкоголя в его организме более чем в четыре раза, — рассказали в областном ГУ МВД.

Задержанный сообщил, что пил спиртное накануне, но не смог объяснить, почему сел за руль в таком виде. Как оказалось, мужчина наехал на 80-летнюю женщину, ее с множественными повреждениями доставили в больницу.


Теперь в отношении лихача возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающей до семи лет колонии.

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