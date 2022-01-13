Пьяный лихач на высокой скорости переехал кемеровского пешехода

0
Фото:  

В кузбасской столице на проезжей части погиб мужчина из-за пьяного лихача.

По данным полиции, в июне 2020 года 23-летний водитель Toyota Camry двигался со скоростью более 125 километров в час по проспекту Ленина и на одном из нерегулируемых пешеходных переходов сбил 25-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.


От полученный травм потерпевший скончался на месте. Медицинское освидетельствование показало, что автолюбитель управлял машиной будучи пьяным.


Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть). Лихач рискует на 12 лет переехать в колонию.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32560

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined