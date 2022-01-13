Пьяный лихач на высокой скорости переехал кемеровского пешехода

По данным полиции, в июне 2020 года 23-летний водитель Toyota Camry двигался со скоростью более 125 километров в час по проспекту Ленина и на одном из нерегулируемых пешеходных переходов сбил 25-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

От полученный травм потерпевший скончался на месте. Медицинское освидетельствование показало, что автолюбитель управлял машиной будучи пьяным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть). Лихач рискует на 12 лет переехать в колонию.