Пьяный лихач на иномарке влетел в столб в Новокузнецке

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Накануне в южной столице Кузбасса водитель иномарки налетел на препятствие, в результате чего повредил свою машину и привлек внимание стражей закона.

Сегодня очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места ДТП в Новокузнецке, там не избежал наезда на преграду водитель иномарки Nissan Almera. Инцидент произошел в 4:00 на улице Косыгина в районе дома №61, сказали AVOKADO в региональной ГИБДД.


Судя по опубликованным кадрам, автомобиль не получил критический урон, однако транспортом и автолюбителем заинтересовались полицейские. Как оказалось, 22-летний мужчина, находившийся за рулем, от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови отказался и получил протокол за пьянство. В аварии причинен материальный ущерб, никто не пострадал.

Да!
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