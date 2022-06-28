Пьяный лихач на иномарке влетел в столб в Новокузнецке

Сегодня очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места ДТП в Новокузнецке, там не избежал наезда на преграду водитель иномарки Nissan Almera. Инцидент произошел в 4:00 на улице Косыгина в районе дома №61, сказали AVOKADO в региональной ГИБДД.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль не получил критический урон, однако транспортом и автолюбителем заинтересовались полицейские. Как оказалось, 22-летний мужчина, находившийся за рулем, от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови отказался и получил протокол за пьянство. В аварии причинен материальный ущерб, никто не пострадал.