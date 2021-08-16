Пьяный лихач на иномарке устроил тройное ДТП с пострадавшими в Кузбассе

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Накануне в Яшкинском районе произошла авария, в результате которой получили травмы два человека.

Инцидент произошел на улице Горького в пгт. Яшкино в минувшее воскресенье. Около 22:00 правоохранители получили соответствующий сигнал. Как оказалось, ДТП спровоцировал 26-летний водитель Toyota Vista, который во время обгона нарушил боковой интервал и врезался в легковушку Toyota Corolla.

— <...> которая после удара выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль УАЗ, — рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Авария обернулась травмами 44-летних водителя и пассажирки Toyota Corolla. Оказалось, что учинивший ДТП мужчина сел за руль в пьяном виде, кроме того, он не имел соответствующей категории на право водить.


Стражи порядка составили четыре протокола о нарушениях по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.5, ч. 1. ст. 12.7 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 12.37. Санкции указанных статей предусматривают лишение водительских прав до двух лет, а также административные штрафы на общую сумму 45 тыс. рублей.

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