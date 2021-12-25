Пьяный лихач на иномарке устроил ДТП в Кемерове

Информация об инциденте появилась в Сети накануне вечером в пятницу, 24 декабря. По словам очевидцев происшествия, кемеровчанин сел за руль машины "Киа" будучи пьяным. Однако с управлением транспорта водитель не справился и спровоцировал ДТП на улице Тухачевского возле дома №35.

– <...> водила в хлам пьяный, еще и пытался скрыться – убегал (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – указал автор.

Кроме того, жители назвали нетрезвого незнакомца "неадекватным" и отметили, что стражи закона схватили его.