Пьяный кузбассовец выбросил из окна многоэтажки соседскую собаку

По словам очевидцев, инцидент произошел в Междуреченске. Пьяный житель многоэтажного дома ворвался в квартиру к своей соседке. Мужчина схватил годовалого щенка и выбросил в окно. При падении с высоты пятого этажа собака получила травмы, из-за которых вскоре скончалась на месте. Согласно данным из соцсетей, животное погибло на глазах детей, которые в это время находились во дворе.

Свидетели произошедшего также рассказали, что живодер ранее уже грозил соседке убийством ее питомца, однако свою причастность к произошедшему в беседе с прибывшими сотрудниками полиции мужчина стал отрицать, передает "Квант".