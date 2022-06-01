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Пьяный кузбассовец устроил погром у дома экз-возлюбленной за несостоявшийся разговор

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В Кузбассе рецидивист пришел к дому бывшей дамы сердца, чтобы поговорить, но поскольку та отсутствовала, то в отместку решил разгромить сарай.

После сигнала, что неизвестный портит чужое имущество на частном участке, силовики выехали на участок по улице Западная в Тяжине. На месте их встретила 44-летняя хозяйка жилища, которая заявила, что пьяный экс-возлюбленный пришел к дому и в ее отсутствие уничтожил деревянную пристройку.

По предварительной информации, злоумышленник после употребления спиртного пришёл к бывшей сожительнице для выяснения отношений. Когда незваный гость понял, что хозяйки дома нет, то выместил агрессию на деревянной пристройке, повредив крыльцо, указали в Росгвардии.

Ущерб причинил 41-летний мужчина, который был сильно пьян. К слову, ранее он уже был судим за кражу, грабеж и умышленное повреждение имущества. Для разбирательства агрессор передан сотрудникам органов внутренних дел.

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