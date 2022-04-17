Пьяный кузбассовец ударил полицейского из-за отказа в ночлеге

Пьяный житель Кузбасса пытался попасть в квартиру, однако его сожительница не пустила домой.

Из-за создавшегося шума, соседи вызвали полицию. Мужчину задержали и забрали в отделение. Там с ним провели беседу и отпустили.

Гражданин начал просить остаться на ночь в отделении, но получил отказ. После нескольких таких просьб, он не выдержал и ударил сотрудника кулаком в грудь.

О случившемся передали следственному комитету, передает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".