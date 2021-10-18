Пьяный кузбассовец убил разбудившую его сожительницу

Трагедия произошла в Ленинске-Кузнецком в ноябре 2020 года. По версии следствия, 50-летний местный житель распивал алкогольные напитки в компании своей сожительницы и ее подруги, а затем отправился спать. Тем временем женщина приготовила еду и начала будить кузбассовца, чтобы он пообедал.

– Мужчина не хотел вставать, но сожительница настаивала. Разозлившись, он пришел на кухню и ударил потерпевшую ножом в грудь. Подруга, которая стала очевидцем произошедшего, вызвала "скорую помощь" и сотрудников полиции. Медработники констатировали смерть потерпевшей, – сообщают в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ "Убийство". Кузбассовец сотрудничал со следствием, вину признал частично – он утверждал, что не хотел смерти женщины.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения