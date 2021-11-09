Пьяный кузбассовец убил приятеля из-за грязного дивана

Инцидент произошел в январе 2021 года в Киселевске. Несколько местных жителей распивали спиртное в квартире 36-летнего мужчины. Когда хозяин жилища сильно опьянел, он ушел спать, а по пробуждении обнаружил лишь одного гостя, располагавшегося на диване. Мужчина, ожидавший прихода своей девушки, решил разбудить знакомого. Когда гость встал с дивана, обнаружилось, что он замарал спальное место. Из-за порчи мебели произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.