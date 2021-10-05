Пьяный кузбассовец убил младшую сестру в гостях у матери

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Житель Кемеровской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей младшей сестре смертельное ранение прямо на семейном застолье.

Трагедия произошла в Новокузнецке, в апреле 2021 года. По версии следствия, местный житель 43 лет распивал алкогольные напитки вместе со своей 39-летний сестрой в доме матери. Когда спиртное закончилось, женщина решила продолжить застолье в другом месте, однако разозлившийся старший брат не пускал ее. Начался скандал, в ходе которого мужчина ударил сестру ножом в живот. Злоумышленник попросил соседей вызвать "скорую помощь", однако это не помогло ‒ от полученного ранения женщина скончалась в медицинском учреждении.


В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Новокузнечанин признал свою вину и сотрудничал со следствием. Сейчас мужчина заключен под стражу, а дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Отмечается, что злоумышленник ранее был судим.

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