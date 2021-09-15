Пьяный кузбассовец столовым прибором атаковал входную дверь соседа

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35-летний рецидивист после конфликта с молодым соседом взялся за кухонный нож. В гневе пьяный новокузнечанин принялся бить столовым прибором по двери неприятеля, угрожая во время действий физической расправой.

В южной столице Кузбасса силовики задержали 35-летнего агрессивного рецидивиста, который ударами ножа повредил входную дверь своего молодого соседа.


Так, вечером за помощью к стражам закона обратились жители многоквартирного дома по улице 40 лет ВЛКСМ. Они сообщили, что мужчина в неадекватном состоянии с ножом в руках разгуливает по их подъезду и стучится в двери к жильцам.

По предварительной информации, задержанный мужчина после употребления спиртных напитков на почве личной неприязни вступил в конфликт с 23-летним соседом. После словесной перепалки дебошир взял из дома кухонный нож и стал грозить обидчику расправой, нанося удары столовым предметом по входной двери, пояснили в Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства экипаж передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

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