Пьяный кузбассовец столовым прибором атаковал входную дверь соседа

В южной столице Кузбасса силовики задержали 35-летнего агрессивного рецидивиста, который ударами ножа повредил входную дверь своего молодого соседа.
Так, вечером за помощью к стражам закона обратились жители многоквартирного дома по улице 40 лет ВЛКСМ. Они сообщили, что мужчина в неадекватном состоянии с ножом в руках разгуливает по их подъезду и стучится в двери к жильцам.
– По предварительной информации, задержанный мужчина после употребления спиртных напитков на почве личной неприязни вступил в конфликт с 23-летним соседом. После словесной перепалки дебошир взял из дома кухонный нож и стал грозить обидчику расправой, нанося удары столовым предметом по входной двери, – пояснили в Росгвардии.
Для дальнейшего разбирательства экипаж передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.
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