Пьяный кузбассовец с ребенком в машине устроил гонки с полицией

Экипаж ГИБДД в Таштаголе заметил автолюбителя, который неуверенно вел машину, а при виде полицейских попытался скрыться. Правоохранители потребовали от мужчины остановиться, но тот лишь ускорился. Полицейские начали преследование с помощью звуковых сигналов. Пока автомобилист уходил от погони, он неоднократно создавал аварийные ситуации. В итоге нарушитель заехал в тупик и остановился, после чего был задержан.

Выяснилось, что все это время в машине с мужчиной были его жена и малолетний ребенок. При этом последний находился в салоне без детского удерживающего устройства. Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в организме водителя почти в пять раз превышал допустимые показатели. Прав на управление транспортным средством у мужчины также не было, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении кузбассовца были составлены несколько протоколов. За вождение пьяным без прав он получил десять суток ареста, а за остальные нарушения – штрафы общей суммой 3 500 рублей.