Пьяный кузбассовец с ребенком в машине устроил гонки с полицией

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Правоохранители в Кемеровской области составили несколько протоколов на лихача, который пытался уйти от погони в нетрезвом состоянии.

Экипаж ГИБДД в Таштаголе заметил автолюбителя, который неуверенно вел машину, а при виде полицейских попытался скрыться. Правоохранители потребовали от мужчины остановиться, но тот лишь ускорился. Полицейские начали преследование с помощью звуковых сигналов. Пока автомобилист уходил от погони, он неоднократно создавал аварийные ситуации. В итоге нарушитель заехал в тупик и остановился, после чего был задержан.


Выяснилось, что все это время в машине с мужчиной были его жена и малолетний ребенок. При этом последний находился в салоне без детского удерживающего устройства. Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в организме водителя почти в пять раз превышал допустимые показатели. Прав на управление транспортным средством у мужчины также не было, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В отношении кузбассовца были составлены несколько протоколов. За вождение пьяным без прав он получил десять суток ареста, а за остальные нарушения – штрафы общей суммой 3 500 рублей.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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