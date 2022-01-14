Пьяный кузбассовец с ножом напал на мать своего умершего друга

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Правоохранители заключили под стражу жителя Кемеровской области, который учинил разбой в квартире приютившей его женщины.

Прокопчанин полгода назад освободился из мест лишения свободы и попросился на временное проживание к матери своего умершего друга. Накануне мужчина, будучи пьяным, начал требовать у 55-летней женщины деньги. Когда та отказала, кузбассовец пригрозил хозяйке дома ножом и забрал золотую цепочку с кулоном. Нападение настолько испугало женщину, что она обратилась к правоохранителям лишь наутро.


Подозреваемый был задержан. Оказалось, что награбленное он сдал в ломбард. Также выяснилось, что квартирант перевел себе на счет 8 200 рублей с банковской карты потерпевшей. В отношении прокопчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчину заключили под стражу.


Ювелирные изделия вернули законной владелице.

Да!
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