Пьяный кузбассовец с ножом напал на мать своего умершего друга

Прокопчанин полгода назад освободился из мест лишения свободы и попросился на временное проживание к матери своего умершего друга. Накануне мужчина, будучи пьяным, начал требовать у 55-летней женщины деньги. Когда та отказала, кузбассовец пригрозил хозяйке дома ножом и забрал золотую цепочку с кулоном. Нападение настолько испугало женщину, что она обратилась к правоохранителям лишь наутро.

Подозреваемый был задержан. Оказалось, что награбленное он сдал в ломбард. Также выяснилось, что квартирант перевел себе на счет 8 200 рублей с банковской карты потерпевшей. В отношении прокопчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчину заключили под стражу.

Ювелирные изделия вернули законной владелице.