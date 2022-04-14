Пьяный кузбассовец разгромил квартиру экс-супруги в ее отсутствие

Инцидент произошел в Топках. Жители многоквартирного дома услышали подозрительные звуки, доносившиеся из квартиры соседки, и вызвали силовиков. Прибывшие на место правоохранители задержали 31-летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения.
Предварительно, мужчина пришел в жилище своей экс-супруги в тот момент, когда женщины не было дома. Кузбассовец начал наносить повреждения чужому имуществу и даже снял с петель входную дверь, которую затем вытащил на улицу, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Ранее мужчина был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств.
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