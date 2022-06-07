Пьяный кузбассовец разбил украденную у забывчивой автоледи иномарку

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В кузбасском городе женщина забыла забрать ключи зажигания из своей машины, о чем сильно пожалела: ее невнимательностью воспользовался пьяный рецидивист, который угнал авто, а после уничтожил.

В Киселевске 33-летняя женщина пришла к полицейским, чтобы те отыскали злоумышленника, который похитил ее автомобиль "Мазда 6". По словам потерпевшей, иномарка была оставлена у стен городского супермаркета. Сумма ущерба составила 400 000 рублей.


В ходе расследования стражи закона выяснили, что к исчезновению транспорта причастен 50-летний рецидивист, который будучи пьяным проходил мимо авто в момент, когда заявительница вышла из него и направилась в магазин.

Злоумышленник обратил внимание на то, что автоледи не закрыла свою машину, а также оставила ключи в замке зажигания, и решил похитить иномарку. При этом отсутствие водительского удостоверения и состояние опьянения его не остановили, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Во время поездки похититель не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего повредил чужое имущество. Сейчас устанавливается причиненный ущерб. Отмечается. что машине требуется дорогостоящий ремонт.


В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Теперь он может отправиться в колонию на шесть лет.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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