Пьяный кузбассовец разбил украденную у забывчивой автоледи иномарку

В Киселевске 33-летняя женщина пришла к полицейским, чтобы те отыскали злоумышленника, который похитил ее автомобиль "Мазда 6". По словам потерпевшей, иномарка была оставлена у стен городского супермаркета. Сумма ущерба составила 400 000 рублей.

В ходе расследования стражи закона выяснили, что к исчезновению транспорта причастен 50-летний рецидивист, который будучи пьяным проходил мимо авто в момент, когда заявительница вышла из него и направилась в магазин.

– Злоумышленник обратил внимание на то, что автоледи не закрыла свою машину, а также оставила ключи в замке зажигания, и решил похитить иномарку. При этом отсутствие водительского удостоверения и состояние опьянения его не остановили, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Во время поездки похититель не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего повредил чужое имущество. Сейчас устанавливается причиненный ущерб. Отмечается. что машине требуется дорогостоящий ремонт.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Теперь он может отправиться в колонию на шесть лет.